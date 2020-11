Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, dem Main-Tauber-Kreis und Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Weinsberg: Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Am Samstagnachmittag, kurz vor 16.00 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad den parallel zur B 39 verlaufenden Radweg im Gewann Häuslensried zwischen Heilbronn und Weinsberg. Als ihm aus Richtung Weinsberg ein grüner VW Sharan entgegenkam, fuhr dieser ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren an dem Fahrrad Fahrer vorbei. Der Pkw streifte den 22-jährigen Fahrrad Fahrer wodurch dieser zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Hinweise bitte an das Polizeirevier Weinsberg unter Tel. Nr.: 071349920

Offenau: Trunkenheitsfahrt auf der B 27

Zu einer Trunkenheitsfahrt auf der B 27 bei Offenau wurde am Samstagmorgen kurz nach 06.00 Uhr die Polizei Neckarsulm gerufen. Eine 29-jährige war mit ihrem Pkw Peugeot in Schlangenlinien in Richtung Mosbach unterwegs. Bei der Kontrolle stand die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihren Führerschein musste sie abgeben. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm Tel. Nr.: 07132/93710 zu melden.

Gundelsheim: Acht Verletze bei Omnibusunfall

Zusatz zum Pressebericht vom 13.11.2020, 22.22 Uhr

Die Anzahl der verletzten Fahrgäste hat sich zwischenzeitlich auf sechs erhöht. Nach neuesten Schätzungen beträgt der Schaden ca. 70.000 EURO. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt, weshalb er zur Blutprobe mit ins Krankenhaus musste. Es waren mehrere Kräfte vom Rettungsdienst und der Feuerwehr vor Ort. Da der genaue Unfallhergang noch nicht bekannt ist, werden Hinweise vom Polizeirevier Neckarsulm unter Tel. Nr.: 07132/93710 erbeten.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Samstagnachmittag, kurz vor 15.00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Neunkircher Straße / Rigaer Straße in Bad Mergentheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec Fahrer. Der 41-jährige Pedelec Fahrer stand in der Fahrbahnmitte und wollte nach links in die Rigaer Straße abbiegen. Eine aus Richtung B 290 kommende 34-jährige Opel Fahrerin übersah den stehenden Pedelec Fahrer und erfasste diesen mit ihrer linken Fahrzeugfront. Durch den Zusammenstoß wurde der Pedelec Fahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Hohenlohekreis

Krautheim: Schwer verletzter Motorradfahrer

Schwer verletzt wurde ein 57-jähriger Motorrad Fahrer am Samstag um 15.10 Uhr als er die Strecke von Stachenhausen in Richtung Oberginsbach befuhr. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Suzuki rutschte über die Fahrbahn und kam am linken Rand zum Liegen. Der schwer Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ob er einen Führerschein für das Motorrad besitzt muss noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell