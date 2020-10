Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gefängnisstrafe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Bautzen (ots)

Bereits seit 2014 wird ein Mann wegen einer Trunkenheitsfahrt per Haftbefehl gesucht. Das Amtsgericht Freising hatte den 46-jährigen Polen 2013 zu einer Geldstrafe verurteilt.

Am 8. Oktober 2020 ging der Mann nun der Bundespolizei ins Fahndungsnetz. Er wurde um 04:05 Uhr auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen kontrolliert. Da er den offenen Betrag inklusive Gebühren in Höhe von 1.997,41 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen verbüßen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Bautzen eingeliefert.

