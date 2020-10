Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei warnt in Schulen und Einrichtungen weiter vor Gleisüberschreitungen

Ebersbach (ots)

Wie der gestrige Fall in Hirschfelde zeigt, hat die aktuelle Aufklärungskampagne der Bundespolizei seine Berechtigung. Seit Wochen werden die Bürgerinnen und Bürger in der Oberlausitz in persönlichen Gesprächen, durch Flyer und Warnplakate, durch Unterstützung der regionalen Medien sowie in schulischen Präventionsunterrichten über die Gefährlichkeit von Aufenthalten im Gleisbereich aufgeklärt.

Erst gestern und am Dienstag war die Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach, Frau Polizeihauptmeisterin Jessica Große, in der Ebersbacher Andert-Oberschule und hat in je drei Klassen der Stufen 5 und 6 über die besonderen Gefahren im Bahnbereich aufgeklärt. Natürlich haben die Ebersbacher Schüler*innen nichts mit den Vorfällen auf der Hirschfelder Bahnbrücke zu tun. Aber am nahe gelegenen Neugersdorfer Bahnhaltepunkt werden immer wieder mal Bürger*innen beobachtet, die die Gleise unbefugt überschreiten.

Aktuell bekommen aber nicht nur oberlausitzer Schulen Besuch von den Beamten der Bundespolizei. Gewissermaßen eine "Herzensangelegenheit" sind die Kinder und Jugendliche einer sozialpädagogischen Wohngruppe in Ebersbach. Mit ihnen wurde bereits Anfang Juli über das richtige Verhalten auf Bahnanlagen diskutiert. Am 30. September 2020 war Frau Große wieder bei den Kids. Dieses Mal hat sie ihren Chef, Herrn Polizeihauptkommissar Patrick Gibron, mit im Gepäck. Beide freuten sich über die sehr offenen und teils emotionalen Gespräche, die in der Runde mit den 12-17-Jährigen geführt wurden. Dabei ging es um die Themen Gewalt und Zivilcourage. In der heutigen schnelllebigen medial geprägten Welt ist der zwischenmenschliche Umgang wichtiger denn je. Ende des Jahres will Frau Große nochmal vorbeikommen. Da soll es um illegale Pyrotechnik gehen.

