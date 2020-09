Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrerflucht nach Sachbeschädigung - Autofahrer reißt Verkehrsschild aus Verankerung

Löhne (ots)

(jd) Ein bisher unbekannter Autofahrer hat vermutlich in der Nacht zu Samstag (12.9.) ein Verkehrsschild am Eggeweg erheblich beschädigt. Das Schild befindet sich am linken Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Ellerbuscher Straße inmitten einer stark bewachsenen Verkehrsinsel, die den Eggeweg von einem Radweg abtrennt. Das Spurenbild am Unfallort ergab, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab kam und das direkt auf der Verkehrsinsel stehende Verkehrszeichen überfuhr. Durch den starken Aufprall des Fahrzeugs wurde das Schild mitsamt der Betonierung aus der Erde gerissen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05221/880 beim Verkehrskommissariat Herford zu melden.

