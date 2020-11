Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Unfallverursacher flüchtet nach Zusammenstoß mit Leichtkraftradfahrer

Heilbronn-BöckingenHeilbronn-Böckingen (ots)

Am Freitag, um 16.57 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad, in dessen Verlauf sich der Pkw-Lenker unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Yamaha befuhr die Neckargartacher Straße in Richtung Neckargartach als ein Pkw aus der Landturmstraße nach links auf die Neckargartacher Straße abbog und ihm die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Leichtkraftradfahrer stürzte und sich verletzte. Der Pkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten über den dortigen Kreisverkehr in Richtung Neckartalstraße davon. Zum Unfall verursachenden Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Audi A4 oder A5 Limousine handelt; dieser müsste im Bereich der hinteren rechten Türe einen Schaden aufweisen. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter 07131/204060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: heilbronn.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell