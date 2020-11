Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Schwerer Verkehrsunfall - Drei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag um kurz nach 19 Uhr bei Osterburken. Eine 60-Jährige war mit ihrem Skoda auf der Bundesstraße 292 aus Richtung Autobahn kommend unterwegs und wollte von dort aus nach links in Richtung Adelsheim fahren. Beim Einfahren auf die dortige Straße übersah sie vermutlich den VW eines 22-Jährigen, sodass die beiden Autos kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Autofahrer sowie die schwangere Beifahrerin des VW-Fahrers verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser verbracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Obrigheim: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Einen gefährlichen Überholvorgang vollzog der bislang unbekannte Fahrer eines weißen VW am Donnerstag gegen 6.15 Uhr auf der Bundesstraße 292 zwischen Obrigheim und Asbach. Der Unbekannte überholte trotz Überholverbot und Gegenverkehr einen VW und setzte im Anschluss seine Fahrt deutlich zu schnell in Richtung Sinsheim fort. Zeugen des Vorfalls und gefährdete Autofahrer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Fahrenbach / Sattelbach: Gefährlicher Überholvorgang - Zeugen gesucht

Einen äußerst riskanten Überholvorgang vollzog die Fahrerin eines Audi am Donnerstag gegen 12 Uhr zwischen Fahrenbach und Sattelbach. Die 21-Jährige war mit ihrem Auto von Fahrenbach nach Sattelbach unterwegs und überholte trotz Gegenverkehr an einer unübersichtlichen Stelle einen vor ihr fahrenden Wagen. Nur durch ein starkes Abbremsen des Gegenverkehrs und des anderen Autos, konnte ein Unfall verhindert werden. Die junge Frau konnte im Anschluss durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Mosbach die beiden Autofahrer, die durch den Überholvorgang gefährdet wurden und stark bremsen mussten. Die Beteiligten sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Seckach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Verkehrsunfall verursachte ein bislang Unbekannter am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 16.45 Uhr, im Fasanenweg in Seckach. Der Unbekannte fuhr vermutlich von Planweg kommend in den Fasanenweg ein und streifte hierbei den VW einer 57-Jährigen. An dem VW entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

