POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/ Hohenlohekreis/ Heilbronn: Poser im Visier der Polizei

Am Mittwoch konnten die Spezialisten der Verkehrspolizei wieder Erfolge beim Kampf gegen illegal getunte Autos verbuchen. Zunächst fiel einer Zivilstreife ein auffallend tiefer gelegter Audi A4 Avant auf, der auf der A6 in Richtung Nürnberg unterwegs war. Das Auto wurde auf einen Parkplatz gelotst und hier einer ausführlichen Kontrolle unterzogen. Neben viel zu großen Felgen, die zum Teil erhebliche Beschädigungen aufwiesen, war ein sogenanntes Luftfahrwerk auffällig. Dieses konnte so verstellt werden, dass alle vier Räder in den Radläufen streiften. Der Pkw wurde deshalb sichergestellt und bei einem Gutachter in Öhringen vorgeführt. Der Prüfer entdeckte insgesamt zwölf erhebliche Mängel und der Audi wurde als "verkehrsunsicher" eingestuft. Dies hatte zur Folge, dass die HU-Plakette vom entfernt wurde und der Pkw, nach Rücksprache mit dem Zulassungsstellenleiter, stillgelegt wurde. Der Audi verließ den Hof des Sachverständigen anschließend auf einem Anhänger. Den Fahrer erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und Punkte im Verkehrszentralregister. Außerdem wird er wohl einiges investieren müssen, um den Pkw wieder zugelassen zu bekommen. Ein auffällig tiefer alter VW Golf wurde im Stadtgebiet Heilbronn angehalten. Hier war weder das Gewindefahrwerk noch eine Spurverbreiterung durch einen Gutachter abgenommen worden. Auch hier muss der Fahrer mit einem Bußgeld rechnen.

Löwenstein: Zeugen nach tödlichen Motorradunfall gesucht

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer bei Löwenstein-Hirrweiler sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens. Am 7. November verunglückte ein 46 Jahre alter Harley-Davidson-Fahrer kurz vor der Ortseinfahrt Hirrweiler. Wir berichteten am 7. November (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4756258). Zum Zeitpunkt des Unfalls waren in diesem Bereich mehrere Personen auf ihren Rädern unterwegs. Zudem müsste ein Oldtimer eines amerikanischen Herstellers in der Nähe gewesen sein. Diese werden nun dringend zur genauen Rekonstruktion des Unfalls als Zeugen gesucht und gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Ilsfeld: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Zur Klärung eines Unfallgeschehens sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Seat Leon über die Anschlussstelle Ilsfeld von der Autobahn 81 ab. An der dortigen Ampel hielt sie zunächst an. Als die Ampel scheinbar grün zeigte, fuhr sie in Richtung Porschestraße. Im Kreuzungsbereich kollidierte ihr Fahrzeug mit einem in Richtung Beilstein fahrenden Alfa Romeo Mito eines 27-Jährigen. Durch den Zusammenprall entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und bittet diese, die Angaben zu dem Unfall und der Ampelschaltung machen können, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Gundelsheim: Mit knapp 0,8 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Ein 42-Jähriger war am Donnerstagabend mit einem Pkw in Gundelsheim unterwegs, obwohl er das Auto nicht hätte fahren dürfen. Gegen 22.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem Mercedes in der Straße "Am Lohgraben". Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige stark nach Alkohol roch. Als sie ihn aufforderten seinen Führerschein auszuhändigen, konnte er dies nicht, da der Fahrer keinen besaß. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Geruchssinn der Polizisten und zeigte knapp 0,8 Promille an.

Heilbronn: Betrunken einen Unfall verursacht

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Unfalls am Donnerstag in Heilbronn. Gegen 18 Uhr wechselte oder geriet ein 29-Jähriger mit seinem Audi A6 in der Wilhelmstraße auf die Fahrspur und touchierte den bereits auf der rechten Spur fahrenden BMW eines 51-Jährigen. Anstatt anzuhalten fuhr der Mann mit seinem Audi jedoch weiter. Kurze Zeit später geriet der Audi-Fahrer mit seinem Wagen beim Linksabbiegen in Richtung Sontheim in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Pkw musste ausweichen um ein Frontalzusammenstoß zu verhindern. Schlussendlich konnte der 29-Jährige mit seinem Pkw durch Polizeistreifen angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass er mit drei Promille Auto gefahren ist. Zudem kam der Verdacht einer Drogenbeeinflussung auf. Da der Mann so betrunken war und keine Angehörigen ermittelt werden konnten, musste der 29-Jährige seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle der Polizei ausschlafen.

Heilbronn: Unfallverursacher gesucht

Am Donnerstagmittag verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr musste eine 54-Jährige mit ihrem Audi einem VW Golf in der Straße "Allee" nach rechts ausweichen. Hierbei touchierten die Felgen ihres Autos den Bordstein. Anschließend versuchte sie den VW Golf durch Hupen und Aufblenden des Fernlichts zum Anhalten zu bewegen. Die misslang und das Verursacherfahrzeug fuhr davon. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500, zu melden.

Heilbronn: Randalierer gesucht

Unbekannte verschmutzten und beschädigten in der Nacht auf Mittwoch ein Treppenhaus in einem Parkhaus in Heilbronn. Die Täter begaben sich zwischen 22 Uhr und 8 Uhr in das Parkhaus eines Einzelhändlers in der Fleiner Straße. Hier hinterließen sie diversen Müll und beschädigten beleuchtete Fluchtweg-Schilder. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 6437600 zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Circa 3.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall in Heilbronn bei dem der Verursacher flüchtete. Am Donnerstagmittag, zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr, touchierte ein Unbekannter ein in der Ludwigstraße geparkten Skoda Octavia. Anschließend kümmerte er sich nicht um den entstandenen Sachschaden und fuhr davon. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Schwaigern-Massenbachhausen: Kraftradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 17-Jähriger wurde am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Landstraße 1107 bei Massenbachhausen verletzt. Gegen 17 Uhr befuhr eine 79-jährige KIA-Lenkerin die Landstraße von Massenbachhausen in Massenbach. Am Ortseingang bog die Frau mit ihrem Auto nach links in den Hausener Weg ab und übersah hierbei den entgegenkommenden Kraftradfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 17-Jährige kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 9.000 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

A6 / Ellhofen: Circa 13.000 Euro Sachschaden

Eine 60-Jährige verursachte am Donnerstagmittag mit ihrem Auto einen Verkehrsunfall mit einem Lkw auf der Autobahn 6 bei Ellhofen. Die Frau fuhr mit ihrem Ford gegen 12 Uhr auf die Autobahn in Richtung Nürnberg. Am Ende des Beschleunigungsstreifens wechselte die Fahrerin mit ihrem Wagen auf die Durchgangsfahrspur. Hierbei schätzte sie vermutlich die gefahrene Geschwindigkeit eines Sattelzuges falsch ein, weshalb beide Fahrzeuge kollidierten. Der Ford drehte sich um 180 Grad und prallte gegen die linke Betonwand am linken Fahrbahnrand. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und prallte mit einem VW Transporter zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Der Ford wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

