POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Bad Rappenau-Grombach / -Teschklinge: Mit den Außenspiegeln zusammengeprallt - Zeugen gesucht

Zwei Pkw prallten am Mittwochmorgen zwischen Grombach und Teschklinge zusammen woraufhin ein Unfallbeteiligter weiterfuhr. Gegen 7 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Toyota in Richtung Grombach. Nach einer Rechtskurve kam ihr ein Pkw entgegen. Beide Fahrzeuge touchierten sich mit den linken Außenspiegeln. Die Frau hielt nach dem Unfall an, jedoch das andere Auto nicht. Bei dem anderen Unfallfahrzeug handelte es sich um einen dunkeln Familien-Van. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Weinsberg: Radfahrerin gestürzt

Eine Radfahrerin kollidierte am Mittwochmorgen mit einem Spaziergänger. Gegen 9 Uhr war die 54-Jährige mit ihrem Rad im Stadtseepark in Weinsberg unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt lief ein 76-Jähriger mit seinem Hund in dem Park spazieren. Als sich die beiden begegneten hob, der Fußgänger die Leine des Hundes in die Höhe, damit die Radlerin darunter hindurch fahren konnte. Dies misslang und die Frau blieb an der Hundeleine hängen und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde die Frau leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ellhofen: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher versuchten zwischen vergangener Woche Donnerstag und dieser Woche Dienstag in eine Wohnung in Ellhofen einzudringen. Die Täter begaben sich zu der Einliegerwohnung eines Hauses in der Dorfäckerstraße. Hier machten sie sich mit erheblicher Krafteinwirkung an der Wohnungstür zu schaffen. Die Eingangstür hielt jedoch stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruchsversuch machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu wenden.

Lauffen am Neckar: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verursachte zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen Verkehrsunfall in Lauffen am Neckar und flüchtete im Anschluss. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz eines Autoservice in der Stuttgarter Straße einen geparkten Infiniti. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Anstatt sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

In Heilbronn beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw. Die Besitzerin des beschädigten BMW stellte ihren Wagen gegen 7.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße ab. Als sie gegen 16 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Unfallschaden. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den BMW und flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Bei einem Unfall in Heilbronn wurde eine Person verletzt und es entstand circa 15.000 Euro Sachschaden. Am Mittwochabend befuhr eine 56-Jährige mit ihrem VW Passat die Neckarsulmer Straße. An der Einmündung zur Karl-Wüst-Straße bog die Frau mit ihrem Wagen nach links ab und übersah vermutlich, dass ihre Ampel ein rotes Licht zeigte. Der VW prallte mit dem entgegenkommenden Mazda eines 35-Jährigen zusammen. Durch den Unfall entstand Sachschaden und die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochvormittag mit seinem Fahrzeug einen in Heilbronn geparkten Pkw und fuhr weiter. Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr stand der der nun beschädigte Opel Insignia in der Bahnhofstraße. Der Unfallverursacher prallte mit seinem Wagen gegen den Opel und verursachte rund 1.000 Euro Sachschaden. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn-Kirchhausen: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbemerkt Zutritt zu einer Garage in Kirchhausen. Zwischen 18 Uhr und 7.15 Uhr öffneten die Täter das Tor einer Doppelgarage in der Mainzer Straße. Aus dem Inneren entwendeten sie ein hochwertiges Rennrad im Wert von mehreren tausend Euro. Wie die Täter die verschlossenen Rolltore öffneten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden vom Polizeiposten Neckargartach, Telefon 07131028330, entgegengenommen.

A6/ Neuenstein: Hoher Sachschaden wegen medizinischem Notfall

Weil ein 54-Jähriger am Mittwochvormittag auf der Autobahn A6 bei Neuenstein in eine medizinische Notlage geriet, rückten Polizei und Rettungsdienst aus. Der Mann bekam gegen 11 Uhr auf der Fahrt medizinische Probleme, infolge derer er seinen Mercedes zunächst nach rechts von der Fahrbahn steuerte. Dort prallte der Wagen gegen ein Verkehrsschild, von wo er abgewiesen wurde und im Anschluss zurück über alle drei Spuren in die Mittelleitplanke schleuderte. Am Mercedes entstanden bei dem Unfall rund 20.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

A6/ Heilbronn: Unglückliche Kettenreaktion auf der Autobahn

Aufgrund einer unglücklichen Kettenreaktion wurden am Mittwochmorgen auf der A6 bei Heilbronn drei Fahrzeuge beschädigt und eine Person verletzt. Ein 38-Jähriger stand gegen 6.40 Uhr mit seinem Sattelzug auf der rechten Spur im Stau. Wohl um weiter voranzukommen, scherte der Mann mit seinem Laster auf die mittlere Spur aus und übersah dabei vermutlich einen dort in einem Kleintransporter herannahenden 65-Jährigen. Um eine Zusammenstoß zu verhindern zog der Fahrer des Transporters sein Gefährt auf die linke Spur, wo sich allerdings bereits der PKW eines 33-Jährigen befand. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der Transporter zunächst gegen die Mittelleitplanke und dann zurück auf die mittlere Spur gegen den LKW des 38-Jährigen geschleudert wurde. Der 33 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden an allen Fahrzeugen Schäden in Höhe von rund 55.000 Euro.

