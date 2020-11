Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.11.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Bretzfeld: Fitness geht anders

Bäumeausreißen gehört nicht zu den körperlichen Ertüchtigungen, die auf dem Fitnessparcours auf der Bretzfelder Bürgerwiese angedacht sind, trotzdem tat ein Unbekannter am Wochenende genau das. Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagfrüh riss der Täter dort einen knapp vier Meter hohen Spitzahorn aus dem Boden und beschädigte auch ein Spielgerät auf dem danebenliegenden Spielplatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die die Taten beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940 010 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

Waldenburg: Unfall im Nebel

Schäden in Höhe von knapp 15.000 Euro entstanden in der Nacht auf Mittwoch an einem Skoda in Waldenburg. Der Lenker des Wagens war in der Ortsdurchfahrt von Sailach vermutlich aus Unachtsamkeit und wegen des starken Nebels von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Der Skoda wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt.

