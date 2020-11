POL-VIE: Viersen: Überfall auf Kiosk - Täter erbeutet Bargeld

Kreispolizeibehörde Viersen

Am gestrigen Sonntag betrat ein Unbekannter gegen 19.00 Uhr einen Kiosk auf der Gladbacher Straße in Viersen. Der maskierte Täter bedrohte den Kioskbetreiber mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat flüchtete der Räuber in Richtung Mönchengladbach. Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und war schwarz gekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Hinweise auf den Räuber bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (949)

