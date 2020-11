Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Auto in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-KaldenkirchenNettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht zu Samstag, etwa gegen 05.20 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Kaldenkirchen zu einer vorsätzlichen Brandstiftung an einem Auto. Ein bisher Unbekannter hatte offenbar die Scheibe des geparkten Autos eingeschlagen und einen Brandbeschleuniger ins Fahrzeug geworfen. Der Innenraum wurde stark beschädigt, das Feuer breitete sich jedoch nicht auf das ganze Fahrzeug aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (948)

