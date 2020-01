Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wucher

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (ots)

Viel zu hoch war die Rechnung, die ein Schlüsselnotdienst einer Frau aus einer kleinen Gemeinde in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land am 20.01.2020 gegen 19:00 Uhr für das Öffnen ihrer Haustür in Rechnung gestellt hatte, nachdem diese sich aus Versehen aus ihrem Haus ausgeschlossen hatte. Bei einer Internet-Recherche war man auf einen Türöffnungsservice aus Westfalen gestoßen, der relativ zügig einen örtlichen Mitarbeiter entsandt hatte. Dieser klärte die Frau über die zu erwartenden Kosten nur unzureichend auf und ließ sie vor Beginn der Arbeiten ein Auftragsformular unterschreiben. Nach erfolgreicher Türöffnung verlangte der Mann jedoch plötzlich mehr Geld, nämlich einen Betrag von 580 EUR, den die Frau per EC-Karte beglich. Im Nachhinein kam ihr der Preis deutlich zu hoch vor, so dass sie Strafanzeige wegen Wuchers bei der Polizei erstattete. Diese leitete strafrechtliche Ermittlungen gegen die Firma ein.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Zweibrücken darauf hin, dass sich unter den Türöffnungsfirmen nicht nur seriöse Vertreter ihrer Zunft befinden. Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass überall dort, wo Menschen dringend auf handwerkliche Hilfe angewiesen sind (ausgesperrt aus der Wohnung / Toilettenabfluss verstopft / Mäuse, Ratten oder Ungeziefer im Haus etc.), Firmen ohne örtlichen Bezug, die man über Internet kontaktiert, mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit stark überteuerte Rechnungen ausstellen. Es empfiehlt sich in diesen Fällen immer, die zur Unterschrift vorgelegten Formulare genauestens durchzulesen und nur dann zu unterschreiben, wenn man auch das Kleingedruckte studiert und dort keine Formulierungen gefunden hat, die den beauftragten Firmen die Möglichkeit einräumen, den zunächst vereinbarten Preis nachträglich zu erhöhen.

