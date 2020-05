Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Unbekannte zerkratzen Pkw - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Sonntag (10.05.2020) an insgesamt sieben Fahrzeugen zu schaffen, die auf der Adrianstraße in Oberkassel abgestellt waren. In der Zeit von Mitternacht bis 11:00 Uhr zerkratzten sie, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, jeweils die rechte Seite der Fahrzeuge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 35 in Verbindung zu setzen.

