Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Warnung vor Messerschleifern in der Region

Neumagen-Dhron (ots)

Am heutigen Vormittag suchten mobile Messerschleifer in offenbar betrügerischer Absicht ein älteres Ehepaar in der Ortslage Neumagen-Dhron auf. Man verlangte für das Schleifen von Messern horrende Preise. Nachdem das ältere Paar den zwei Tätern Geld übergeben hatte, verließen diese unerkannt die Örtlichkeit. Es handelt sich um eine verbreitete Begehungsweise von Betrugsdelikten, bei denen oft ältere Menschen von den Tätern als Opfer ausgewählt werden. Bitte sensibilisieren Sie die Menschen in ihrem Umfeld. Entsprechende Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

