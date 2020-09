Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver

Lieser (ots)

Am Montagvormittag befuhr gegen 11:45 Uhr eine Fahrzeugkolonne die L 47 von Bernkastel-Kues in Richtung Lieser. Trotz Gegenverkehrs scherte ein PKW aus dieser Kolonne aus und überholte die vorausfahrenden Fahrzeuge. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Gegenverkehr stark abbremsen. Dabei ereignete sich unter den abbremsenden Fahrzeugen ein Auffahrunfall. Der Überholer setzte seine Fahrt fort, konnte jedoch aufgrund sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Polizeiinspektion Wittlich angehalten und kontrolliert werden. Zeugen dieses Verkehrsvorgangs werden gebeten sich unverzüglich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

