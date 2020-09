Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter Verkehrsunfallflüchtiger beschädigt Beschilderung auf Fahrbahntrenner

Im Zeitraum zwischen etwa dem 26.09.2020, 18:00 Uhr und dem 27.09.2020, 12:45 Uhr kam es in der Gewerbestraße in Bernkastel-Kues zur Beschädigung zweier Beschilderungen, welche zuvor mittels Haltemast im Boden eines Fahrbahntrenners verankert waren. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr vermutlich aus Richtung Cusanuskreisel in die Gewerbestraße ein und verlor dabei die Kontrolle über seinen PKW, sodass er nach links von der Fahrbahn abkam und besagten Schaden verursachte. An der Verkehrsunfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, welche auf den PKW, einen schwarzen Ford Fokus III, schließen lassen. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

