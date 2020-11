Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.11.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Weinsberg / Heilbronn: Telefonbetrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" haben Betrüger von einer 73-Jährigen aus Weinsberg-Wimmental im Wert von circa 23.000 Euro erbeutet. Ein Unbekannter rief die Frau am Morgen des 11. Novembers auf deren Festnetznummer an und gab sich als Beamter der Polizei aus. Er erzählte eine frei erfundene Geschichte von einem angeblichen Raubüberfall und der Festnahme zweier Tatverdächtigen, die einen Zettel mit der Adresse der Angerufenen mit sich geführt haätten. Weiter redete er der Seniorin ein, dass sie in Gefahr sei, da sich weitere Täter in der Nähe aufhalten würden. Weiter erzählte er der Frau von einem Ermittlungsverfahren gegen einen Bankmitarbeiter der Kunden mit Falschgeld betrügen würde. Nun benötige die Polizei die Hilfe der Frau. Sie müsse nun ihr Erspartes von dem Sparkonto abheben und das Geld an einen Kollegen von ihm übergeben, da sich Falschgeld darunter befinden würde. Nachdem die Frau das Geld von der Hausbank abgeholt hatte, deponierte sie wie mit dem Anrufer abgesprochen das Bargeld. Das Geld wurde von Unbekannten abgeholt und sollte nach einer kurzen Prüfung wieder zurückgegeben werden. Die Rückgabe der Ersparnisse erfolgte jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Personen, die einen ähnlichen Anruf bekommen oder Wertgegenstände an die Betrüger übergeben haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden. Zudem werden Personen gebeten, die im Bereich Weinsberg-Wimmental ein verdächtiges Fahrzeug oder ortsfremde Personen gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden.

Im Stadt- und Landkreis Heilbronn kam es heute und in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Anrufen, die der Masche des "falschen Polizeibeamten" oder anderen Telefonbetrugsarten zuzuordnen sind. Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise:

- Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Sprechen Sie mit Unbekannten nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Beenden Sie das Telefonat und verständigen Sie, wenn sie sich unsicher sind oder einen verdächtigen Anruf erhalten haben, die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar.

