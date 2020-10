Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auto stößt mit Radlerin zusammen

Recklinghausen (ots)

An der Hauptstraße ist am Sonntag um 15.25 h das Auto einer 31-jährigen Frau aus Haltern am See mit einer 15-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Die Autofahrerin wollte rückwärts von einem Parkplatz auf die Hauptstraße fahren. Gleichzeitig war die Radlerin auf dem Gehweg unterwegs und war nach ersten Erkenntnissen durch ihr Handy abgelenkt. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden am Auto wird auf 500 Euro geschätzt.

