POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

A6/ Hohenlohekreis/ Heilbronn: Poser im Visier der Polizei

Am Mittwoch konnten die Spezialisten der Verkehrspolizei wieder Erfolge beim Kampf gegen illegal getunte Autos verbuchen. Zunächst fiel einer Zivilstreife ein auffallend tiefer gelegter Audi A4 Avant auf, der auf der A6 in Richtung Nürnberg unterwegs war. Das Auto wurde auf einen Parkplatz gelotst und hier einer ausführlichen Kontrolle unterzogen. Neben viel zu großen Felgen, die zum Teil erhebliche Beschädigungen aufwiesen, war ein sogenanntes Luftfahrwerk auffällig. Dieses konnte so verstellt werden, dass alle vier Räder in den Radläufen streiften. Der Pkw wurde deshalb sichergestellt und bei einem Gutachter in Öhringen vorgeführt. Der Prüfer entdeckte insgesamt zwölf erhebliche Mängel und der Audi wurde als "verkehrsunsicher" eingestuft. Dies hatte zur Folge, dass die HU-Plakette vom entfernt wurde und der Pkw, nach Rücksprache mit dem Zulassungsstellenleiter, stillgelegt wurde. Der Audi verließ den Hof des Sachverständigen anschließend auf einem Anhänger. Den Fahrer erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und Punkte im Verkehrszentralregister. Außerdem wird er wohl einiges investieren müssen, um den Pkw wieder zugelassen zu bekommen. Ein auffällig tiefer alter VW Golf wurde im Stadtgebiet Heilbronn angehalten. Hier war weder das Gewindefahrwerk noch eine Spurverbreiterung durch einen Gutachter abgenommen worden. Auch hier muss der Fahrer mit einem Bußgeld rechnen.

Öhringen: Auto beschädigt und abgehauen

Der Fiat eines 59-Jährigen wurde am Donnerstag auf dem Parkplatz einer Öhringer Schule beschädigt. Der Besitzer stellte seinen Wagen gegen 7.45 Uhr auf dem Schulparkplatz in der Straße "Am Maßholderbach" ab. Als er gegen 15.30 wieder zu dem Fiat zurückkehrte bemerkte er, dass das Auto hinten rechts beschädigt worden war. Vermutlich war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken an dem Fahrzeug hängengeblieben und war danach einfach davongefahren. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

B19/ Kupferzell: Drei Verletzte nach Unfall

Drei Frauen wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der B19 bei Kupferzell verletzt. Eine 66-Jährige fuhr in ihrem Ford gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße von Schwäbisch Hall in Richtung Künzelsau. Auf Höhe der Autobahnauffahrt zu A6 übersah die Frau wohl, dass die dortige Ampel für sie rot anzeigte und fuhr einfach weiter. Dabei kollidierte ihr Wagen mit dem VW einer 23-Jährigen, die gerade nach links auf die Autobahn auffahren wollte. Bei dem Unfall wurden sowohl die Ford-Fahrerin, als auch die 23-Jährige und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf circa 6.000 Euro. Beide waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

