POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn

Boxberg: Kurz nacheinander zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Gleich zweimal musste die Polizei in der Nacht auf Freitag in Boxberg junge Männer mit ihren Autos aus dem Verkehr ziehen. Gegen 0 Uhr unterzogen sie einen 18-Jährigen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Fahrer war auf der Bundesstraße 292 in Schweigern in Fahrtrichtung Sachsenflur unterwegs gewesen. Im Gespräch mit den Polizeibeamten hatten diese Verdachtsmomente einer Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf THC. Infolge musste der 18-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Ähnlich erging es wenig später einem 23-Jährigen. Dieser zeigte gegen 00.30 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Boxberg-Schweigern auffällig zittrige Finger und starkes Lidflattern. Zuvor war er mit seinem Auto auf der Bundesstraße 292 in Richtung Boxberg unterwegs. Der Drogentest zeigte ein positives Ergebnis bezüglich THC. Auch der 23-Jährige musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und kann nun mit weiteren entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Lauda-Königshofen-Unterbalbach: Mofafahrt nach Drogenkonsum

Die Fahrt mit einem Mofa endete am Donnerstagabend für einen 33-Jährigen in Lauda-Königshofen-Unterbalbach mit einer Polizeikontrolle. Der Mann war auf der Bürgermeister-Kolb-Straße in Fahrtrichtung Bad Mergentheim unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ein Test verlief positiv auf THC. Danach stand eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Da der 33-Jährige seinen Führerschein nicht vorzeigen konnte, folgen weitere Ermittlungen. Nun muss der Mann mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Lauda-Königshofen: Beim Abbiegen kollidiert

Zwei entgegenkommende Autos sind am Donnerstagmorgen in Lauda-Königshofen kollidiert, wobei ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand. Eine 49-Jährige war gegen 7.20 Uhr mit ihrem Skoda auf der Becksteiner Straße aus Richtung Stadtmitte kommend unterwegs. Währenddessen kam eine 18-Jährige mit ihrem Opel aus Königshofen. Als die Skoda-Fahrerin nach links in die Badstraße abbog übersah sie den Skoda. Trotz Bremsung konnte die 18-Jährige den Zusammenprall nicht verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Lauda-Königshofen-Gerlachsheim: Auto über Nacht zerkratzt

Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag ein Auto in Gerlachsheim zerkratzt. Dieses stand im Zeitraum von 22.30 Uhr bis 7 Uhr in der Brückenstraße. Der Eigentümer stellte daraufhin Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel und der hinteren rechten Fahrzeugtüre fest. Der Sachschaden lässt sich auf circa 1.500 Euro beziffern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

