Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 20.000 rezeptpflichtige Schmerztabletten in Fernreisebus entdeckt

Bunde (Ostfrl.) / BAB 280 (ots)

Bei der Kontrolle eines international fahrenden Fernreisebusses haben Beamte der Bundespolizei letzte Nacht 197 Schachteln rezeptpflichtiger Schmerzmittel entdeckt.

Nach der Einreise aus den Niederlanden hatten die Bundespolizisten den Bus gegen 2.30 Uhr auf dem Rastplatz Bunderneuland angehalten und überprüft.

Im Gepäckraum des Busses spürten die Beamten einen offenbar herrenlosen Koffer auf, der randvoll mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gefüllt war. Insgesamt 197 Schachteln mit 19620 Tabletten eines Schmerzmittels aus der Gruppe der Opioide wurden in dem Gepäckstück entdeckt.

Die Arzneimittel wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die abschließenden Ermittlungen in dem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.

Der Meldung sind mehrere Fotos der sichergestellten Arzneimittel angefügt.

