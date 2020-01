Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Unerlaubt eingereist und vier Kilogramm Ecstasy im Kofferraum

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Bundespolizisten haben letzte Nacht an der deutsch-niederländischen Grenze die unerlaubte Einreise zweier vietnamesischer Staatsangehöriger verhindert. Im Gepäck eines 26-Jährigen wurden auch noch rund vier Kilogramm Ecstasy gefunden. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Gegen zwei Uhr nachts hatte eine Streife der Bundespolizei einen in Berlin zugelassenen PKW auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 angehalten. Bei der Überprüfung des 40-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann als Mietwagenfahrer zwei Fahrgäste in Amsterdam abgeholt hatte. Die beiden Passagiere konnten sich nicht ausweisen und hatten keine Dokumente dabei, die ihre Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet legalisiert hätten. Bei ihnen wurde später festgestellt, dass es sich um vietnamesische Staatsangehörige handelt die unerlaubt eingereist waren. Eine 17-jährige Teenagerin und ein 26-jähriger Mann.

Bei der sich anschließenden Durchsuchung des Autos entdeckten die Bundespolizisten einen Rucksack mit rund vier Kilogramm Ecstasy-Tabletten. Dabei handelte es sich offensichtlich um das Gepäck der Vietnamesen.

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben.

Die beschlagnahmten Drogen haben im Straßenverkauf einen Wert von rund 31.000,- Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ ein Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn, wegen der illegalen Einfuhr einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel, Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-Jährigen. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Zusätzlich erwartet ihn ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet.

Auch die 17-Jährige muss sich wegen unerlaubter Einreise verantworten. Den 40-jährigen Fahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Einschleusens von Ausländern.

Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Pressesprecher

Ralf Löning

Mobil: 01520 - 9054933

E-Mail: bpoli.badbentheim.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell