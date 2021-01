Polizei Bochum

POL-BO: Zu Raubdelikt am Wochenende: Zwei Jugendliche ermittelt!

Witten (ots)

Wie an dieser Stelle berichtet, ist es am Wochenende in Witten-Heven zu einem Raubdelikt gekommen. Ein 16-Jähriger ist ausgeraubt und verletzt worden. Die Polizei suchte Zeugen dieser Tat.

Was war genau passiert?

Der 16-Jährige befand sich am 23. Januar, gegen 22.20 Uhr, an einer Bushaltestelle an der Wittener Straße 5. Plötzlich kamen mehrere junge Männer auf ihn zu und forderten ihn auf, seine mitgeführte Tasche zu öffnen. Als der Wittener der Aufforderung nicht nachkam, schlugen und traten die Männer gemeinsam auf ihn ein. Erst als ein Zeuge (45) auf die Tat aufmerksam wurde, flüchtete die Gruppe mit der erbeuteten Umhängetasche (Inhalt: Geldbörse) in Richtung Meesmannstraße / Vormholzer Straße. Durch den Übergriff wurde der 16-Jährige verletzt und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen im zuständigen Wittener Kriminalkommissariat (KK 33) konnten zwei polizeibekannter Wittener Jugendliche (14, 15) identifiziert werden.

