POL-FR: Rheinfelden: Sachbeschädigung an Imbiss - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 27.06.2021, zwischen 00.45 Uhr und 13.20 Uhr, wurde an einem Imbiss in der Kapuzinerstraße eine doppeltverglaste Scheibe beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen liegt die Vermutung nahe, dass ein etwa faustgroßer Gegenstand dagegen geworfen wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

