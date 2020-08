Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1071) Bettelerlös geraubt - Täter flüchtig

Nürnberg (ots)

Ein Bettler (39) wurde am Montagnachmittag (03.08.2020) in der Nürnberger Innenstadt gewaltsam um seinen Erlös gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 39-Jährige hielt sich gegen 14:15 Uhr am Treppenabgang des U-Bahnhofes "Weißer Turm" am Ludwigsplatz auf. Ein bislang Unbekannter schlug ihn mit einer Glasflasche und raubte den Bettelerlös von rund 30 Euro. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Es liegt nur eine vage Beschreibung vor. Es soll sich um einen Osteuropäer mit Bart gehandelt haben.

Das Opfer erlitt eine stark blutende Schnittwunde am Arm und kam mit dem Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Sachverhalt auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weitergehenden Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Robert Sandmann/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell