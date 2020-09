Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die verschlossene Hauseingangstüre hebelten Unbekannte an einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Panoramastraße auf. Der Einbruch fand in der Nacht auf Donnerstag, 17.09.2020 statt. Da das Haus so gut wie leerstehend ist, wurde auch nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die EG Einbruch (07741/83160) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum im Bereich der Panoramastraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

