Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Radfahrer alleinbeteilgt gestürzt und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 50-jähriger Radfahrer befuhr mit dem Fahrrad am Donnerstagnachmittag die L 105 von Kenzingen in Richtung Forchheim. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Radweg kam er zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Zur weiteren medizinischen Betreuung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen.

