Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen/Waldkirch: Verkehrskontrollen der Polizei zum Beginn des Schuljahres

Freiburg (ots)

Mit Ende der Ferien und Beginn des neuen Schuljahrs nimmt der Straßenverkehr wieder zu und auch zahlreiche junge Verkehrsteilnehmer sind auf den Straßen unterwegs. Die Polizei führt deshalb, wie jedes Jahr, verstärkte Verkehrskontrollen durch. Die Verkehrssicherheit von Fahrrädern wird überprüft, Gurtpflicht und Kindersicherung überwacht.

Ein besonderes Augenmerk legen die Beamten auch auf Handybenutzer am Steuer, da die Ablenkung während der Fahrt fatale Folgen haben kann.

Während Kinder und Jugendliche bei diesen Kontrollen vor allem Beratung und Aufklärung erfahren sollen, vielleicht auch Ermahnungen oder ein Mängelbericht als "Hausaufgabe" ausgesprochen wird, bekommen die Erwachsenen bei festgestellten Verstößen in der Regel Bußgelder verhängt.

Am Donnerstag mussten so bei Kontrollen in Denzlingen und Waldkirch gleich 18 Pkw-Lenker beanstandet werden, weil sie entweder während der Fahrt das Mobiltelefon bedient hatten, beziehungsweise sich oder ihre Mitfahrer nicht ordentlich angeschnallt hatten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell