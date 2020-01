Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Jürgen Verkehrsunfallflucht in Lübeck St. Jürgen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (27.01.2020) hat der Fahrer eines schwarzen Mercedes in Lübeck St. Jürgen einen Holzpfosten in einem Vorgarten angefahren und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Vorfall ereignete sich unweit einer Bäckereifiliale in der Kronsforder Allee. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13.45 Uhr wurde der Fahrer einer schwarzen Mercedes-E-Klasse dabei beobachtet, wie er vom Parkplatz einer Bäckereifiliale nahe der Einmündung zur Vorrader Straße nach links in die Kronsforder Allee einbiegen wollte. Aufgrund des dichten Verkehrs musste der Fahrer zunächst warten, ein beigefarbener Passat ermöglichte ihm kurz darauf das Einfahren. Während des Einbiegens brach das Heck des Mercedes aus, rutschte über den gegenüberliegenden Gehweg und kollidierte dort mit einem Holzpfahl im Vorgarten eines Reihenhauses. Anschließend soll der Mercedes über den Radweg gelenkt worden sein und stieß dort gegen eine Straßenlaterne. Trotz des entstandenen Schadens im Vorgarten des Reihenhauses entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei hat vor Ort Beweismittel sichergestellt und sucht weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Mercedes-E-Klasse Modell bzw. zu dessen Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der zentralen Rufnummer 0451 - 1310 entgegen.

