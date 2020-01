Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH Grömitz

Schadenfeuer in einer Doppelhaushälfte

Lübeck (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 23.01.2020, kam es in Grömitz / Hof Körnick gegen 23:35 Uhr zu einem Schadenfeuer in einer Doppelhaushälfte. Der 41-jährige Wohnungsnehmer konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Haus geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht Lebensgefahr. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000,- Euro.

Gegen 23:35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand nach Gömitz / Hof Körnick alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte im Erdgeschoss der Doppelhaushälfte ein Feuer fest. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und den Wohungsnehmer, welcher sich noch im Gebäude befand, retten. Aufgrund der lebensbedrohlichen Rauchgasintoxikation wurde er in eine Spezialklinik nach Kiel verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich ersten Feststellungen nach auf circa 20.000 Euro. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Neustadt i. H. hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen.

