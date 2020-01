Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Neustadt/Weinstraße (ots)

hat am 01.01.2020 ein 23-jähriger Neustadter. Der junge Mann wurde gegen 17:50 Uhr in der Speyerdorfer Straße, in Neustadt, einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten zahlreiche Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Ein urinbasierter Drogenschnelltest bestätigte wenig später die Vermutung. Der Test reagierte positiv auf Kokain und THC. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann infolgedessen mit zur Dienststelle genommen. Neben einem Bußgeldverfahren, wird zudem ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zu guter Letzt ist die Polizei nach dem Straßenverkehrsgesetz dazu verpflichtet, die Führerscheinstelle über den Vorfall zu unterrichten. Die Fahrerlaubnisbehörde wird Maßnahmen in eigener Zuständigkeit ergreifen.

