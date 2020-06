Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 27.06.2020

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

Kennzeichen entwendet

Am Freitagvormittag, in der Zeit von 11:25 Uhr - 11:45 Uhr, ist es zu einem Kennzeichendiebstahl in der Syndikatstraße in Verden gekommen. Ein bislang unbekannter Täter montiert das vordere Kennzeichen von dem dort abgestellt BMW ab und entwendet dieses. Wer Hinweise zum flüchtigen Täter machen kann, nimmt bitte Kontakt zur Polizei in Verden unter Tel. 04231/8060 auf.

E-Roller nicht versichert

Am Freitagnachmittag sind der Verdener Polizei zwei E-Roller aufgefallen, die ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr bewegt wurden. Die beteiligten Fahrzeugführerinnen, eine 16-jährige Verdenerin und eine 41-jährige Langwedelerin, zeigten sich im Rahmen der Kontrollen überrascht und waren sich über ihr Fehlverhalten nicht im Klaren. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. An dieser Stelle weist die Polizei noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass für die Nutzung sogenannter Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter/E-Roller) im öffentlichen Verkehrsraum eine gültige Haftpflichtversicherung verpflichtend ist.

Vorfahrtsverletzung führt zum Verkehrsunfall

Ottersberg. Eine 86-jährige VW-Fahrerin aus Oyten fuhr am Freitagabend, gegen 20:28 Uhr, in Ottersberg-Posthausen aus der Straße "Giersdorfer Damm" ungebremst in den Kreuzungsbereich der Kreisstraße 5 ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten Pkw eines 41-jährigen aus Sottrum, welcher die Kreisstraße in Richtung Achim befuhr. Die Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden.

Landkreis Osterholz: - Fehlanzeige -

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell