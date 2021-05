Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht

Hagen (ots)

In der Zeit vom 29.04.2021, 10 Uhr bis 30.04.2021, 14 Uhr, kam es in der Kipperstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter Pkw VW wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 300EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell