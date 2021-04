Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl - Mann vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

In einem Lebensmittelhandel in der Straße Am Ringofen beging ein 31-Jähriger am Donnerstag (29.04.2021) einen räuberischen Ladendiebstahl und wurde später durch die Polizei vorläufig festgenommen. Der Mann hatte gegen 14.30 Uhr vier Stangen Zigaretten im Wert von rund 320 Euro aus der Auslage genommen und sich unter die Jacke gesteckt. Als ein 36-jähriger Mitarbeiter den Mann ansprach, versuchte er diesen zu ignorieren und den Laden zu verlassen. Als der Angestelte ihn festhalten wollte, schubste er diesen und stieß ihn zu Boden. Es entstand ein Gerangel, bei dem sich der 36-Jährige leicht verletzte. Der Ladendieb verließ das Geschäft. Der Mitarbeiter folgte ihm mit einem weiteren Kollegen. Sie konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Parkplatz festhalten. Die Polizisten fertigten eine Anzeige und nahmen den 31-Jährigen aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. (arn)

