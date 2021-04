Polizei Hagen

POL-HA: Mann schlägt Ehefrau mit der Faust auf den Rücken

Hagen (ots)

Eine Hagenerin wurde bei einer häuslichen Gewalt in Altenhagen am Donnerstag (29.04.2021) leicht verletzt. In den Abendstunden schlug der 45-jährige Ehemann ihr mehrfach mit der Faust auf den Rücken. Im weiteren Verlauf verließ er nach dem Streit die Wohnung, bevor die Polizei eintraf. Die Beamten entschieden sich, dem Mann eine Wohnungsverweisung und ein mehrtägiges Rückkehrverbot auszusprechen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Hagenerin wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell