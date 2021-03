Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Motorradkoffer gestohlen

Lathen (ots)

Am 4.März ist es zwischen 19.00 -21.00 Uhr zu einem Diebstahl in der Bergstraße gekommen. Bislang unbekannte Täter stahlen von dem kurzfristig auf dem Parkplatz eines Wohnhauses abgestellten Motorrad die Packtaschen. Diese waren mit einem Schloss gesichert. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer (05933)924570 entgegen.

