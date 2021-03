Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrgastschiff auf Vechtesee beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag haben bislang unbekannte Täter ein Fahrgastschiff an der Vechteaue beschädigt. Die Täter traten mehrere LED-Lichtleisten ab und lösten anschließend ein Seil, so dass das Boot vom Anleger auf den See trieb. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell