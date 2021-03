Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Geschädigter nach Unfall gesucht

Bawinkel (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche ist es ist es auf der Haselünner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 11.50 Uhr war der Verursacher mit seinem Lkw samt Anhänger in Richtung Lingen unterwegs. In Höhe PW Fliesen touchiert das Gespann einen weißen Kastenwagen, der in einer Parkbucht abgestellt war und beschädigt diesen am Spiegel. Der Unfallverursacher konnte in Höhe Lingen angehalten und kontrolliert werden. Als der beschädigte Kastenwagen in Augenschein genommen werden sollte, befand sich dieser nicht mehr an der Unfallstelle. Der Geschädigte wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

