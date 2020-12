Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeugen nach Abbiege-Unfall gesucht

EmmerichEmmerich (ots)

Am Donnerstag (10. Dezember 2020) gegen kurz nach 15 Uhr waren sowohl ein 29-Jähriger mit einem Mercedes Bus und eine 32-Jährige mit ihrem VW Golf auf der B220 in Richtung Eltener Straße (L7) unterwegs. Beide wollten nach rechts auf die Eltener Straße in Richtung Emmerich abbiegen, wobei es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Sowohl am Mercedes als auch am VW entstand Sachschaden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme machten die zwei Beteiligten der Polizei gegenüber unterschiedliche Angaben zum Hergang. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Hinweise bitte unter 02822 7830. (cs)

