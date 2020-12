Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kellereinbruch

KleveKleve (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag, 10.12., 20.00 Uhr, bis Freitag, 11.12.2020, 16.30 Uhr in den verschlossenen Keller einer Mietpartei in einem Mahrfamilienhaus auf der Straße Am Forsthaus im Ortsteil Materborn eingedrungen. Von dort entwendeten sie u.a. 7 Angeln. Weniger Glück hatten die Diebe bei dem Versuch, im gleichen Tatzeitraum in den Keller eines Hauses auf dem Bahnhofsplatz einzudringen. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell