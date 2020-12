Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Rindern - Falscher Microsoft-Mitarbeiter verschafft sich Zugriff auf PayPal-Konto

Kleve-RindernKleve-Rindern (ots)

Am Mittwoch (09.12.2020) gelang es einem Betrüger, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab, Zugriff auf den Computer einer 54-jährigen Frau aus Rindern zu bekommen. Unter der Legende, Viren vom Computer entfernen zu müssen, konnte der Betrüger die Frau davon zu überzeugen, ihm Fernzugriff auf ihren Computer zu gewähren.

Er forderte die Frau außerdem aus, sich in Ihre Emailadresse und in ihr PayPal-Konto einzuloggen und gelangte so an ihre Zugangsdaten. So konnte er mehrere Abbuchungen über den PayPal-Account der 54-Jährigen veranlassen. Der Betrug viel erst auf, als die Frau aus Rindern ihr Konto überprüfte.

Neben diversen anderen Legenden ist die der Microsoft-Mitarbeiter eine gängige Masche von Telefonbetrügern.

Die Polizei rät:

- Rufen angebliche Microsoft-Mitarbeiter Sie unaufgefordert an, können Sie sicher sein, dass Sie es mit Betrügern zu tun haben. Seriöse Unternehmen melden sich nur dann bei Ihnen, wenn Sie selbst Kontakt aufgenommen haben. - Beenden sie das Gespräch - Geben Sie keine Passwörter Preis und gestatten Sie keinen Zugriff auf Ihren Computer.

In Verdachtsfällen wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell