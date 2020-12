Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht auf der Triftstraße

Zeugen gesucht

KleveKleve (ots)

Am Freitag (11. Dezember 2020) gegen 19:25 Uhr ereignete sich in Kleve eine Unfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht: Eine 45-Jährige war mit ihrem Renault Megane auf der Triftstraße in Richtung Bedburg-Hau unterwegs, als an der Kreuzung zur Krohnestraße von links ein Fahrzeug in den Kreuzungsbereich fuhr, ohne die Vorfahrt der 45-Jährigen zu achten. Die beiden PKW stießen zusammen, der Renault wurde vorne an der Stoßstange und den Scheinwerfern beschädigt. Doch anstatt anzuhalten, flüchtete der Fahrer des anderen Wagens über die Siegertstraße in Richtung Hoffmannallee. Bei dem anderen Auto soll es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben, an der Stoßstange des Renaults blieb heller Fremdlack haften. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Wagen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

