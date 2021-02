Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 17-Jähriger berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Ludwigsburg kontrollierten am Mittwoch gegen 01:45 Uhr einen 17-Jährigen in der Friedrichstraße in Ludwigburg und stellten bei dem jungen Mann neben einer Alkoholisierung auch eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Der Jugendliche war den Polizisten in der Nacht aufgefallen, nachdem er mit einem E-Scooter über den Gehweg entlang der Friedrichstraße in Richtung der Keplerstraße unterwegs war. Aufgrund mehrerer durchgeführter Reaktions- und Tüchtigkeitstests vermuteten die Beamten eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Darüber hinaus konnten die Polizisten im Gespräch starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung. Der junge Mann musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige nach Hause gefahren und einer Erziehungsberechtigten übergeben.

