Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lichtenberger Straße in Oberstenfeld eine Unfallflucht beobachtet haben. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Opel und beschädigte diesen am rechten Kotflügel. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird.

