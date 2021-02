Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Wasserschaden führt zu rund 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Walheim rückte am Dienstag gegen 15.50 Uhr mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften in die Neckarstraße in Walheim aus. In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Wasserschaden gekommen. Der Wasserschaden betraf die Dachgeschosswohnung. Da der Bewohner jedoch abwesend war, verteilte sich das Wasser letztlich nahezu im ganzen Haus. Um sich Zugang in die betroffenen Wohnungen zu verschaffen, mussten die Einsatzkräfte zwei Türen öffnen. Strom und Wasser mussten abgestellt werden. Der entstandene Gebäudeschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

