Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem und 15.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Leichtverletzten und einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17:00 Uhr in der Eltinger Straße in Leonberg ereignete. Ein 44-jähriger Seat-Fahrer musste auf Höhe der Steinstraße seinen Van verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende 53-jährige Mercedes-Fahrerin bemerkte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Seat auf. Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell