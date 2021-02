Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Verletzte nach Streitigkeiten in der Siemensstraße

Ludwigsburg (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz zog ein Streit zwischen zwei Männern am Montag gegen 22:55 Uhr in einer Sammelunterkunft in der Siemensstraße in Gerlingen nach sich. Ein 26-Jähriger und ein 21-Jähriger konsumierten gemeinsam Alkohol, als es aus bislang noch ungeklärten Gründen zu einem Streit kam und der 26-Jährige dem anderen eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Nachdem der Streit sich vor die Tür verlagerte, holte der stark blutende 26-Jährige ein Messer und fügte seinem Kontrahenten im Hof mehrere Schnittwunden zu. Die Polizisten trafen die beiden Tatverdächtigen in ihren jeweiligen Zimmern an. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung bei den Männern. Der Rettungsdient brachte die Tatverdächtigen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser, während die Polizisten das Areal nach Beweismitteln absuchten. Die weiteren Ermittlungen wurden durch den Polizeiposten Gerlingen übernommen.

