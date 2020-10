Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Ladendiebin verletzt Verkäuferin

Grünstadt, Bahnhofstraße - 05.10.2020, 16:30 Uhr (ots)

In einem Grünstadter Modehaus kam es gestern zu einem rabiaten Diebstahl. Die 25-jährige Beraterin bemerkte eine 3-köpfige Jugendgruppe, die sich verdächtig verhielt. Eine junge Frau aus dieser Gruppe soll demnach in der Umkleidekabine die Etiketten an Kleidungsstücken entfernt und die Ware unter einer Wolldecke versteckt haben. Als die junge Frau angesprochen wurde, stritt sie die Tat ab und wollte zum Ausgang gehen. Die Zeugin hielt die Ladendiebin am Arm fest, um das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Die junge Frau riss sich daraufhin los und verletzte die 25-Jährige wobei diese Verletzungen (Kratzer) am Unterarm erlitt. Der Stehlgut-Schaden beträgt 55 EUR. Es existieren Video-Aufzeichnungen. Die Polizei ermittelt wegen Räuberischen Diebstahls.

