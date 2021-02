Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Zeugen und Geschädigte nach verdächtiger Wahrnehmung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 03.00 Uhr teilte ein Zeuge über den Polizeinotruf mit, dass er soeben in der Neckarstraße im Stadtteil Aldingen einen Knall wahrnehmen konnte, der sich anhörte, als würde jemand gegen ein Fahrzeug treten oder schlagen. Als er anschließend aus dem Fenster geschaut hatte, sah er eine dunkel gekleidete Person (an der Kapuze einen weißen Streifen) in Richtung Lidl laufen. Aufgrund seiner Beobachtungen alarmierte der Zeuge die Polizei. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen. Bei einer Nachschau im näheren Umfeld entdeckten Polizisten zwei beschädigte Fahrzeuge. Die Schäden an den Autos sind augenscheinlich jedoch durch einen Unfall und mutmaßlich nicht durch Tritte oder Schläge entstanden. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht nun nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Darüber hinaus werden Geschädigte, die an ihren Fahrzeugen Beschädigungen festgestellt haben, gebeten, sich zu melden.

