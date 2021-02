Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Mindestens sechs Fahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0 sucht Zeugen, die am Montag zwischen 18:25 Uhr und 23:05 Uhr in der Kleiststraße in Freiberg am Neckar eine Sachbeschädigung beobachten konnten. Bislang unbekannte Täter zogen durch die Kleiststraße und beschädigten mindestens sechs PKW, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Vermutlich traten die Unbekannten gegen die Außenspiegel. Beschädigt wurden ein Mercedes, ein VW, ein Nissan, ein Opel, ein Skoda und ein Ford. An drei weiteren Fahrzeugen wurde lediglich der Außenspiegel der Fahrertür eingeklappt. Ob auch hier Beschädigungen vorhanden sind, ist Teil der noch laufenden Ermittlungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 5.000 Euro. Weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

